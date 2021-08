Aktie in diesem Artikel Zalando 92,36 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 100 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) des Online-Händlers sei wie vom Markt erwartet stark gestiegen, während die konkretisierte Ergebnisprognose enttäuscht habe, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach Einschätzung des Experten du?rften steigende Kosten der Auftragsabwicklung, höhere Werbeaufwendungen, Rabattaktionen sowie eine Verlangsamung und damit eine Normalisierung des GMV-Wachstums die Ergebnisentwicklung in den kommenden Monaten dämpfen./la/he