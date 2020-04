Aktie in diesem Artikel Zalando 33,96 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für das Papier des Online-Händlers Zalando von 52,80 auf 47,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumslücke in diesem Jahr sei inzwischen überdeutlich eingepreist, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zalando bleibe ihr "Top Pick"./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 23:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.