NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 107 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investitionen in immense Wachstumsambitionen hätten zwar ihren Preis, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Onlinehändlers habe jedoch alles im Griff und die langfristigen Margenziele nicht geändert, lediglich die kurzfristigen./ag/mis