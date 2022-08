Aktie in diesem Artikel Zalando 32,55 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe erwartungsgemäß abgeschnitten und einige Fortschritte in puncto Margen und Kosten gemacht, wobei die Lagerbestände höher seien als zu diesem Zeitpunkt in den Vorjahren, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht Zalando weiter als Platzhirsch der Branche in Europa./gl/edh