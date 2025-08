1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,48 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 18,48 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,52 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 5.890 Aktien.

Bei 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,94 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

