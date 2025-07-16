1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Donnerstagnachmittag ab

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 18,50 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:40 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,48 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.594 1&1-Aktien.

Am 26.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 40,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,974 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen