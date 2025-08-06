1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 18,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Bei 18,50 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,52 EUR. Zuletzt wechselten 3.709 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 19,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 66,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,974 EUR im Jahr 2025 aus.

