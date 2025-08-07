DAX24.183 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.082 +0,3%Nas21.412 +0,8%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1665 ±-0,0%Öl66,37 -0,1%Gold3.393 -0,1%
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet
1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag nahezu unverändert

08.08.25 16:09 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 18,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 18,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 18,54 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 18,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.068 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 19,14 EUR markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 66,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 20,25 EUR.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,973 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
11:561&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:561&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
31.03.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

