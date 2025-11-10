1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag gefragt

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 21,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 21,75 EUR zu. Die 1&1-Aktie legte bis auf 21,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15 1&1-Aktien.

Bei 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,45 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,895 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

