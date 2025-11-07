1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Freitagvormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,45 EUR.
Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,45 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 21,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24 1&1-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,19 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umgesetzt.
Die 1&1-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,895 EUR je 1&1-Aktie.
