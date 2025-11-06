1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 21,25 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 21,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 313 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 22,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 5,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,895 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

