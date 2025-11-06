1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit Verlusten

1&1 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 21,15 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 21,15 EUR ab. Bei 21,00 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.019 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 22,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 6,38 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 90,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

