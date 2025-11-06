1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 21,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,10 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,25 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.824 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,50 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 47,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,895 EUR in den Büchern stehen haben wird.

