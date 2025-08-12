DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1723 +0,4%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stabil

13.08.25 09:24 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stabil

Die Aktie von 1&1 zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die 1&1-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,46 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:03 Uhr bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 18,56 EUR. Bei 18,60 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,54 EUR aus. Mit einem Wert von 18,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.564 1&1-Aktien.

Bei 19,14 EUR markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,13 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,25 EUR.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,966 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
