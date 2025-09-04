DAX23.660 -0,5%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto15,48 +0,6%Dow45.348 -0,6%Nas21.647 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1738 +0,8%Öl65,58 -1,9%Gold3.583 +1,0%
Aktie im Blick

adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag im Aufwind

05.09.25 16:09 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 176,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
175,15 EUR 1,65 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 176,00 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 176,65 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 308.384 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 49,89 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,66 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,82 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aktienempfehlung adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren eingebracht

adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv

