adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 167,45 EUR zu.
Um 11:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 167,45 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 168,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.541 adidas-Aktien umgesetzt.
Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 57,54 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,01 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,08 EUR je adidas-Aktie aus.
adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
