DAX24.157 -0,2%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.211 -0,4%Euro1,1639 -0,2%Öl66,77 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag fester

08.08.25 12:05 Uhr
adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 167,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
167,40 EUR 0,35 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 167,45 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 168,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.541 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 57,54 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,01 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,08 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
31.07.2025adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
31.07.2025adidas BuyUBS AG
31.07.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen