DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Aktie im Blick

adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Fahrt

08.09.25 16:10 Uhr
adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von adidas zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 181,75 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 181,75 EUR zu. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 182,30 EUR an. Mit einem Wert von 175,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 360.515 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,14 Prozent. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 13,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,82 EUR je adidas-Aktie an.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

