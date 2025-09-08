adidas Aktie News: adidas kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 182,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 182,10 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 182,20 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 180,20 EUR. Mit einem Wert von 181,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.348 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 13,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,62 EUR je Aktie belaufen.

