Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Fokus auf Aktienkurs

adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

10.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von adidas hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 178,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,20 EUR -1,15 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 178,25 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 179,65 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 177,15 EUR. Bei 177,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 71.318 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 10,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,82 EUR aus.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

