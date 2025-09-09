adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 178,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 178,25 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 178,85 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 177,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 177,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.124 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 32,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 9,82 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,95 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je adidas-Aktie.

