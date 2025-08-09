adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Montagnachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 166,00 EUR.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 166,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.363 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 58,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 3,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,01 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,25 EUR aus.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,60 EUR je Aktie belaufen.

