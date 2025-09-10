adidas Aktie News: adidas verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 178,50 EUR.
Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 178,50 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 179,60 EUR zu. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 177,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.603 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 32,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 160,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,94 Prozent.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,82 EUR für die adidas-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je Aktie aus.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
