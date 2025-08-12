adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 168,20 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 168,20 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,50 EUR. Bei 167,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 11.277 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 56,84 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,43 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 250,25 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie freundlich: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design

Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik