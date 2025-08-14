adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 168,10 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 168,10 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 168,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.721 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 56,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,37 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die adidas-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen

adidas-Aktie freundlich: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design

Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform