adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 178,75 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 178,75 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 9.236 Stück.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

