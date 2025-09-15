DAX23.638 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,20 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Aktie im Fokus

adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Vormittag

16.09.25 09:26 Uhr
adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 178,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
179,10 EUR 0,30 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 178,25 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 178,70 EUR. Bei 177,85 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 177,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 7.518 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 47,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 10,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je adidas-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,82 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,60 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie etwas höher: Langfristige Partnerschaft mit AUDI in der Formel 1 gestartet

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

