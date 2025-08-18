adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 169,55 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 169,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 170,10 EUR. Bei 167,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.280 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,59 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je adidas-Aktie.

