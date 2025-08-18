DAX24.416 +0,4%ESt505.482 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow44.994 +0,2%Nas21.415 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1675 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,2%
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Blick auf Aktienkurs

adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit Kursplus

19.08.25 16:09 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 169,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169,75 EUR 2,40 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 169,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 170,10 EUR. Bei 167,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.280 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,59 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

