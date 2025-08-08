DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.161 ±-0,0%Euro1,1636 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Meldepflicht nachgekommen

Adidas-Aktie nach Insidertrade

09.08.25 08:01 Uhr
Bewegung bei adidas: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Am 07.08.2025 wurden bei adidas Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 08.08.2025 offengelegt. Ohlmeyer, Harm, Vorstand, kaufte am 07.08.2025 adidas-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.000 Aktien zum Preis von jeweils 165,45 EUR den Besitzer. An diesem Tag stieg die adidas-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,30 Prozent auf 167,05 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,20 Prozent auf 168,30 EUR nach oben. An diesem Tag wechselten summa summarum 237 adidas-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von adidas beläuft sich aktuell auf 29,74 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 178.549.088 Anteilsscheine beziffert.

Ohlmeyer, Harm tätigte zuvor am 02.05.2024 einen Insidertrade. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 3.036 Papiere zu jeweils 224,40 EUR.

Redaktion finanzen.net

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
31.07.2025adidas BuyUBS AG
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
31.07.2025adidas BuyUBS AG
31.07.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

