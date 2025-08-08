Adidas-Aktie nach Insidertrade
Bewegung bei adidas: So änderte ein Insider sein Portfolio.
Werte in diesem Artikel
Am 07.08.2025 wurden bei adidas Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 08.08.2025 offengelegt. Ohlmeyer, Harm, Vorstand, kaufte am 07.08.2025 adidas-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.000 Aktien zum Preis von jeweils 165,45 EUR den Besitzer. An diesem Tag stieg die adidas-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,30 Prozent auf 167,05 EUR.
Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,20 Prozent auf 168,30 EUR nach oben. An diesem Tag wechselten summa summarum 237 adidas-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von adidas beläuft sich aktuell auf 29,74 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 178.549.088 Anteilsscheine beziffert.
Ohlmeyer, Harm tätigte zuvor am 02.05.2024 einen Insidertrade. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 3.036 Papiere zu jeweils 224,40 EUR.
