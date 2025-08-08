Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein
Werte in diesem Artikel
Von Joe Hoppe
DOW JONES--Adyen hat im ersten Halbjahr etwas weniger verdient als im Vorjahr. Der niederländische Zahlungsdienstleister senkte seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr wegen der US-Zölle. Die Aktie bricht am Vormittag um 17 Prozent ein.
Im ersten Halbjahr stieg der Nettoumsatz um 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Adyen aber keine leichte Beschleunigung des Umsatzwachstums mehr. Stattdessen wird das Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse nun auf dem Niveau des ersten Halbjahres gesehen.
Der Umsatz wurde nach Unternehmensangaben von dem Hin und Her bei den US-Zöllen belastet.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 28 Prozent auf 544 Millionen Euro. Der Analystenkonsens wurde um 1 Prozent verfehlt. Die EBITDA-Marge rückte um 4 Prozentpunkte auf 50 Prozent vor.
Das verarbeitete Zahlungsvolumen stieg um 5 Prozent auf 649 Milliarden Euro. Das digitale Volumen sank um 9 Prozent.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen