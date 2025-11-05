Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Jahresprognose bestätigt

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat im dritten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient. In den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Konzerns, lief das Geschäft aber weiter verhalten. Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro angekündigt, das 2026 starten soll.

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf knapp 22,5 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der starke Euro zehrte dabei einen Teil der Zuwächse auf: Zu konstanten Wechselkursen wäre der Erlös um 6,1 Prozent gestiegen. Der Umsatz lag dabei im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg um rund neun Prozent auf 933 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 4,1 Prozent und fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Unter dem Strich legte der Gewinn auf 584 Millionen Euro zu von 372 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damals hatten Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen belastet./err/zb/mis