Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Dienstagmittag ins Minus

02.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 181,26 EUR.

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 181,26 EUR ab. Bei 180,30 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 181,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.366 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 3,13 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 31,18 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
