Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Mittag ein

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 186,08 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 186,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 185,86 EUR. Bei 187,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.599 Airbus SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 187,94 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,56 EUR an.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

