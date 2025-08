AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 14,23 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 14,23 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,23 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 15.033 Stück.

Am 07.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 137,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

