AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Vormittag ein

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,94 EUR ab.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 12,94 EUR ab. Bei 12,94 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.428 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2024 auf bis zu 19,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 53,13 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 34,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,731 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

