AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 13,41 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 13,41 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,46 EUR an. Bei 13,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 90.965 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 45,32 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 36,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

