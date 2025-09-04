DAX23.772 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag gefragt

10.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,44 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 12,44 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.873 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 16,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,46 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,76 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen