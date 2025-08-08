AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagmittag seitwärts

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Mit einem Wert von 13,62 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich um 11:45 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 13,73 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.834 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

