AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,63 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,63 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,50 EUR aus. Bei 13,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 123.428 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 42,97 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 61,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,731 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

