AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minus

12.08.25 16:09 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 13,48 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,41 EUR aus. Bei 13,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 160.100 Stück.

Bei einem Wert von 19,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 44,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 37,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,76 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 131,78 Mio. EUR eingefahren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,731 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

