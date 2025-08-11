AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,63 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 13,63 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.817 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,48 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 30,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Abschläge von 38,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,41 Mio. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,731 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

