AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,48 EUR.
Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 13,48 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.793 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,48 EUR erreichte der Titel am 17.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 30,80 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,731 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|05.05.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|02.05.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|04.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
