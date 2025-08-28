AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Vormittag Verluste

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 12,84 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 12,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 12,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,85 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.599 Stück gehandelt.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,16 Prozent.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,76 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,728 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht

NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren verdient