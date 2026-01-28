DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
AKTIE IM FOKUS 2: Airbus auf Jahrestief - Auslieferungsausblick enttäuscht

19.02.26 11:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188,66 EUR -12,34 EUR -6,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: mehr Analysten und Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Geschäftsausblick von Airbus (Airbus SE) hat den Anlegern am Donnerstag die Laune verdorben. Die Aktien des Luftfahrtkonzerns sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember ab und fielen damit auch unter die 200-Tage-Linie, einen längerfristigen Trendindikator.

Zuletzt waren sie mit einem Minus von 7,3 Prozent auf 185,90 Euro der mit Abstand schwächste Wert im DAX. Tags zuvor hatten sie es noch knapp zurück über die 200-Euro-Marke geschafft, nachdem sie Mitte Januar noch mehr als 221 Euro gekostet hatten.

Der Produktionsausbau des Flugzeugbauers kommt weiterhin langsamer voran als geplant. Airbus avisierte für 2026 zwar rekordhohe Auslieferungen von 870 Verkehrsflugzeugen, Analysten hatten im Schnitt aber einen noch stärkeren Anstieg auf mehr als 900 Maschinen erwartet.

Der Ausblick sei schwach, selbst wenn er möglicherweise konservativ geplant sei, sagte ein Börsianer. So ganz unerwartet komme dies allerdings nicht. Von ihrem Rekord im Januar hatten Airbus-Aktien zuletzt um bis zu 15 Prozent korrigiert. Erst an der einfachen 200-Tage-Linie traten bei zweimaligem Test wieder Käufer auf den Plan.

Die Ergebnisse für 2025 seien solide gewesen, kommentierte Goldman-Analyst Sam Burgess. Der Auslieferungsausblick auf 2026 aber sei geprägt von Problemen in der Lieferkette. Nach Aussage von Douglas Harned vom US-Analysehaus Bernstein Research hat der Flugzeugbauer im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Enttäuscht hätten neben dem Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen auch die Zielsetzungen für den operativen Gewinn (Ebit) und den Free Cashflow.

Für Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC ist das vierte Quartal von Airbus hingegen durchwachsen ausgefallen, mit etwas schwächeren Umsätzen und etwas besserem operativen Ergebnis (Ebit). Das Positive werde vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet. Herbert rechnet kurzfristig mit Kursdruck, hält die Prognose von rund 870 Flugzeugauslieferungen aber für "angemessen konservativ". Er habe mit weniger als 900 Auslieferungen gerechnet.

Barclays-Expertin Milene Kerner goutierte, dass Airbus nun auch für den A320-Jet eine klarere mittelfristige Produktionsprognose abgegeben hat. Damit habe der Flugzeugbauer eine wichtige Unsicherheitsquelle beseitigt. Der Fokus könne sich nun wieder auf die Steigerung der Produktion und das Wachstum im Verteidigungsbereich richten./edh/ajx/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:51Airbus SE BuyUBS AG
10:01Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:26Airbus SE OutperformBernstein Research
09:01Airbus SE OverweightBarclays Capital
08:56Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
