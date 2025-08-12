AKTIE IM FOKUS: Adesso vorbörslich starker Gewinner nach guten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt immer weiter abgerutschten Aktien von Adesso (adesso SE) werden am Donnerstag in einem Umfeld durchwachsener Unternehmensnachrichten wohl zum Outperformer am deutschen Aktienmarkt.
Der Kurs des IT-Dienstleisters zog im Handel auf der Plattform Tradegate um fünf Prozent auf 77,20 Euro an. Damit steuern die Aktien auf eine deutliche Erholung zu, nachdem sie am Vortag das niedrigste Niveau seit November erreicht hatten.
Das operative Ergebnis schnellte im zweiten Quartal mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen zwar einen Verlust, es konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern./tih/stk
