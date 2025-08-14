Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Ein starkes zweites Quartal des IT-Dienstleisters sollte das Investorenvertrauen steigern, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien übertroffen worden und die Ziele wirkten erreichbar./rob/tih/mis

