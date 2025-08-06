DAX24.265 +1,4%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Dax-Kandidat Gea setzt Rekordrally fort

07.08.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
64,85 EUR 0,85 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31.293,1 PKT 329,3 PKT 1,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Anlagenbauers GEA haben am Donnerstag nach detaillierten Zahlen und optimistischen Aussagen zum Umsatz im kommenden Jahr ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Kurs der im MDAX notierten Aktie legte am Vormittag um bis zu drei Prozent auf 65,89 Euro zu und war damit so teuer wie noch nie.

Wer­bung

Im Jahresverlauf verteuerte sich das Papier um knapp 35 Prozent. Damit zog der Kurs deutlich stärker als der MDax an. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verdoppelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei mehr als zehn Milliarden Euro. Damit zählt das Papier bei der nächsten Index-Überprüfung der Deutschen Börse zum Kreis der Kandidaten für den Dax-Aufstieg.

Bei der Vorlage der detaillierten Zahlen äußerte sich Konzernchef Stefan mit Blick auf das kommende Jahr optimistisch. "Ich erwarte, dass wir 2026 unser Umsatzwachstum deutlich beschleunigen können", sagte er laut Mitteilung. Dabei sieht der GEA-Chef auch im Zollstreit keinen Bremsklotz. "Die Auswirkungen der jüngst beschlossenen Zölle auf GEA sind vernachlässigbar."

Unterdessen bestätigte das Management seine bereits Ende Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen. Auch die angehobene Jahresprognose wurde bekräftigt. Rückenwind sieht Klebert in dem gestiegenen Auftragseingang, wobei er von einer starken zweiten Jahreshälfte ausgeht./zb/jsl/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
01.08.2025GEA HaltenDZ BANK
01.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
04.06.2025GEA BuyUBS AG
20.05.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025GEA HaltenDZ BANK
01.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
17.07.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
07.07.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
04.07.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen