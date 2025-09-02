DAX23.651 -0,7%ESt505.352 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.544 +0,1%Nas21.836 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl66,96 +1,1%Gold3.659 +0,6%
AKTIE IM FOKUS: Deutz mit Rückschlag von 18-Jahres-Hoch - Kapitalerhöhung

09.09.25 14:20 Uhr
Aktien
Aktien
DEUTZ AG
9,39 EUR -0,39 EUR -3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DEUTZ sind am Dienstag deutlich von ihrem höchsten Stand seit dem Jahr 2007 zurückgefallen. Das Management des Motorenherstellers nutzte den guten Lauf der Papiere 2025 für eine Kapitalerhöhung, die auf großes Interesse stieß und schnell über die Bühne ging.

Die rund 13,9 Millionen neuen Aktien wurden den Angaben zufolge zu je 9,45 Euro platziert. Für Deutz-Papiere ging es zeitweise auf 9,29 Euro abwärts, nachdem sie tags zuvor noch 9,945 Euro gekostet hatten. Der Zuwachs belief sich 2025 damit auf 146 Prozent.

Das frische Geld dient der Finanzierung der Übernahme des Drohnenantriebsspezialisten Sobek - bei deren Ankündigung hatten die Kölner bereits eine Kapitalmaßnahme in Aussicht gestellt. Deutz hätte die Transaktion angesichts der moderaten Nettoverschuldung zum Ende des zweiten Quartals und positiver Barmittelzuflüsse auch über Kreditlinien finanzieren können, erklärte Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank. Angesichts der positiven Anlegerstimmung gegenüber der Aktie habe das Unternehmen aber die Kapitalerhöhung bevorzugt.

Das neue Management unterstreicht Reigber zufolge zudem konsequent seinen dualen Ansatz, nicht nur aus eigener Kraft, sondern auch durch Zukäufe zu wachsen./ag/gl/jha/

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

