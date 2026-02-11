AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben ihren jüngsten Kursrutsch am Donnerstag fortgesetzt. Mit 30,72 Euro haben die Papiere des Onlinebrokers seit ihrem Rekord Anfang des Monats bei gut 43 Euro inzwischen 29 Prozent verloren. Auslöser waren KI-Verdrängungssorgen, die neben vielen anderen Branchen auch die Finanzdienstleister traf.

Wer­bung Wer­bung

Am Vorabend enttäuschte Flatex bei der Zahlenvorlage mit dem Ausblick. Das für das laufende Jahr avisierte Ergebnis je Aktie liege acht Prozent unter dem Konsens, schrieb Analyst Andrew Lowe von der Citigroup. Flatexdegiro sei allerdings dafür bekannt, sich konservative kurzfristige Ziele zu setzen. Er stellte die Anleger somit auf eine günstige Einstiegsgelegenheit ein./ag/jha/