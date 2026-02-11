DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung
Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance

19.02.26 10:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
30,80 EUR -2,38 EUR -7,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben ihren jüngsten Kursrutsch am Donnerstag fortgesetzt. Mit 30,72 Euro haben die Papiere des Onlinebrokers seit ihrem Rekord Anfang des Monats bei gut 43 Euro inzwischen 29 Prozent verloren. Auslöser waren KI-Verdrängungssorgen, die neben vielen anderen Branchen auch die Finanzdienstleister traf.

Wer­bung

Am Vorabend enttäuschte Flatex bei der Zahlenvorlage mit dem Ausblick. Das für das laufende Jahr avisierte Ergebnis je Aktie liege acht Prozent unter dem Konsens, schrieb Analyst Andrew Lowe von der Citigroup. Flatexdegiro sei allerdings dafür bekannt, sich konservative kurzfristige Ziele zu setzen. Er stellte die Anleger somit auf eine günstige Einstiegsgelegenheit ein./ag/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
12.02.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
14.01.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
09.01.2026flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
29.01.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
14.01.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
09.01.2026flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
16.07.2025flatexDEGIRO HaltenWarburg Research
15.07.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen