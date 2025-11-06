AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials könnte zunächst enden
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit vorbörslichen Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht von Heidelberg Materials reagiert. Auf Tradegate verloren die Aktien 1,3 Prozent in Relation zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Damit könnte die Rekordjagd zunächst unterbrochen werden. Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August stark angenähert.
Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/jha/
