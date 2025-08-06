AKTIE IM FOKUS: Schwache Elektroniksparte setzt Merck-Kurs unter Druck
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine schwache Elektroniksparte der Merck KGaA (Merck) im zweiten Quartal hat am Donnerstag am Aktienmarkt für Enttäuschung gesorgt. Die Papiere des Pharma- und Elektronikkonzerns fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020. Zuletzt betrug der Abschlag knapp vier Prozent auf 101,50 Euro. Damit bleibt die Aktie im Abwärtstrend, der nach einem Rekordhoch von gut 231 Euro Ende 2021 begonnen hatte.
Die Dollar-Schwäche sorgte bei Merck für ein unerwartet schwaches zweites Quartal. Der Umsatz ging um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zurück. Konzernchefin Belen Garijo wurde mit der Prognose für den Umsatz in diesem Jahr vorsichtiger: Der Erlös soll nun bei 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro herauskommen statt wie zuvor bei 20,9 bis 22,4 Milliarden Euro.
Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan verwies darauf, dass der Umsatz in der Elektroniksparte um fünf Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung in diesem Segment sogar um 43 Prozent unterboten. Hierzu beigetragen hätten auch einmalige Rückstellungen von geschätzten 60 Millionen Euro.
Das könne am Markt Enttäuschung ausgelöst haben, schrieb der Experte. Mit Blick nach vorn zeigte sich Vosser aber zuversichtlich, vor allem weil die Geschäfte in der Pharmasparte und im Laborbereich gut liefen. Das untermauere auch die aktuellen Konsensschätzungen für Merck./bek/tav/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|10.04.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen