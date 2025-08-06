DAX24.312 +1,6%ESt505.337 +1,4%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.377 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Schwache Elektroniksparte setzt Merck-Kurs unter Druck

07.08.25 10:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
103,15 EUR -2,25 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine schwache Elektroniksparte der Merck KGaA (Merck) im zweiten Quartal hat am Donnerstag am Aktienmarkt für Enttäuschung gesorgt. Die Papiere des Pharma- und Elektronikkonzerns fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020. Zuletzt betrug der Abschlag knapp vier Prozent auf 101,50 Euro. Damit bleibt die Aktie im Abwärtstrend, der nach einem Rekordhoch von gut 231 Euro Ende 2021 begonnen hatte.

Wer­bung

Die Dollar-Schwäche sorgte bei Merck für ein unerwartet schwaches zweites Quartal. Der Umsatz ging um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zurück. Konzernchefin Belen Garijo wurde mit der Prognose für den Umsatz in diesem Jahr vorsichtiger: Der Erlös soll nun bei 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro herauskommen statt wie zuvor bei 20,9 bis 22,4 Milliarden Euro.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan verwies darauf, dass der Umsatz in der Elektroniksparte um fünf Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung in diesem Segment sogar um 43 Prozent unterboten. Hierzu beigetragen hätten auch einmalige Rückstellungen von geschätzten 60 Millionen Euro.

Das könne am Markt Enttäuschung ausgelöst haben, schrieb der Experte. Mit Blick nach vorn zeigte sich Vosser aber zuversichtlich, vor allem weil die Geschäfte in der Pharmasparte und im Laborbereich gut liefen. Das untermauere auch die aktuellen Konsensschätzungen für Merck./bek/tav/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Merck BuyUBS AG
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Merck BuyUBS AG
30.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Merck KaufenDZ BANK
25.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
10.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen